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        Sivasspor, 23 Nisan'a özel 20 yaş ve altı taraftarlara Antalya maçı biletini ücretsiz yaptı

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Onvo Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın biletlerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 20 yaş ve altı taraftarlara ücretsiz yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:44 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:44
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        Sivasspor, 23 Nisan'a özel 20 yaş ve altı taraftarlara Antalya maçı biletini ücretsiz yaptı
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Onvo Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın biletlerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 20 yaş ve altı taraftarlara ücretsiz yaptı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor karşılaşmasında 2005 ve sonrası (20 yaş ve altı) doğumlu taraftarların, Güney Alt ve Üst Tribün ile Maraton Alt ve Üst Tribün biletlerini ücretsiz alabilecekleri belirtildi.

        Açıklamada, "Tüm çocuklarımızın ve gençlerimizin bayramını yürekten kutluyor, onları stadyumun coşkusuna ortak olmaya davet ediyoruz. Ücretsiz bilet yüklemeleri yalnızca Passolig gişelerinden yapılacak olup, 24 Nisan Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla başlayacaktır. Kimlik ibrazı zorunludur. Taraftarlarımızın Passolig kartına sahip olmaları ve kart vizesinin geçerli olması gerekmektedir. Ücretsiz bilet uygulaması, yalnızca belirtilen tribünlerde geçerli olacak ve transfere kapalıdır." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan, satışa çıkan Antalyaspor bilet fiyatları ise VIP alt 258 lira, maraton alt ve üst tribün 158 lira, güney alt ve üst tribün 58 lira, misafir takım ise 75 lira olarak belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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