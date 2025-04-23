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        Sivas'ta belediye tarafından bebek kabirlerine yönelik düzenleme çalışması yapıldı

        Sivas'ta belediye tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan bebek kabirlerine yönelik düzenleme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 17:07 Güncelleme: 23.04.2025 - 17:07
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        Sivas'ta belediye tarafından bebek kabirlerine yönelik düzenleme çalışması yapıldı
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        Sivas'ta belediye tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan bebek kabirlerine yönelik düzenleme çalışması yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, mezarların tek tip kalpli mezar taşları ile donatıldığı belirtildi.

        Belediye Başkanı Adem Uzun, tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

        Daha sonra bebek mezarlarının bulunduğu alana gül diken Uzun, "Aramızdan ayrılan bebek ve çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum. Daha önceleri çocuk ve bebeklere ait mezarların bulunduğu alanda bir düzenleme yapılmamıştı. Göreve geldikten sonra gerçekleştirdiğimiz düzenleme çalışmaları sonrası kalpli mezar taşlarımızla alanı daha güzel bir hale getirdik. Bebeklerimiz ve onların hatırası belediyemize emanet. Bu çalışmamızla aslında ülkemize örnek olacak bir düzenlemeyi de başlatmış olduk. Diktiğimiz çiçeklerle de burayı adeta bir gül bahçesine çevireceğiz. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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