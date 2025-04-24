Sivas'ta Yeşilay gönüllüleri öğrencilerle etkinlik yaptı

Gönüllüler yüz boyama etkinliği yaptığı çocuklarla oyunlar oynayarak keyifli zaman geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik Yeşilay gönüllüleri tarafından sportif etkinlik düzenlendi.

Sivas'ta Yeşilay Şubesi gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

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