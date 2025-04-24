Sivas merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Operasyon kapsamında 21 ikamet ve 10 araçta arama yapan ekipler, 9 tabanca, 2 yarı otomatik av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 23 tabanca şarjörü, 1472 tabanca fişeği, 44 av tüfeği kartuşu, 78 kurusıkı fişeği ve 14 sikke ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik Sivas, Tokat, Ankara ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.