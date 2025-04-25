Sivas'ta "Savunma Sanayi Buluşması Malzeme Günleri" etkinliği yapıldı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) ile SAHA İstanbul iş birliğinde "Savunma Sanayi Buluşması Malzeme Günleri" etkinliği düzenlendi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, SBTÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, şehrin savunma sanayisi açısından çok değerli bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını ve bunun için büyük gurur yaşadıklarını söyledi.

Toplantının şehir ve ülke adına stratejik bir adım olduğunu belirten Şimşek, "Böylesine kapsamlı ve vizyoner bir etkinliğin ilimizde düzenlenmesi Sivas'ın sanayi ve teknoloji anlamında yükselen bir göstergesidir." dedi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin alandaki kararlı duruşunun önemine vurgu yapan Şimşek, "Üniversitemizin akademik ve bilimsel etkinliği bizleri hem gururlandırmakta hem de geleceğe dair umutlandırmaktadır." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yasin Güven de ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin devreye aldığı yüksek gümrük vergilerinin bütün dünyanın gündeminde olduğunu anımsattı.