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        Şarkışla Belediyesi yol ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde belediye ekipleri, asfalt yama, rögar kapağı yükseltme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:21
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        Şarkışla Belediyesi yol ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor
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        Sivas’ın Şarkışla ilçesinde belediye ekipleri, asfalt yama, rögar kapağı yükseltme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

        İlçenin farklı noktalarında yapılan asfalt yama çalışmaları kapsamında, yol seviyesinin altında kalan rögar kapaklarının trafiğe uygun hale getirilmesi için çalışma yapıldı.

        Belediye ekipleri, yol bakım çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemeleri kapsamında Gül-Su set kenarı ve Sanayi Yolu orta refüjünde çim biçimi ve ot temizliği çalışması gerçekleştirdi.

        Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ulaşım güvenliğini artırmak ve ilçeyi daha estetik hale getirmek için tüm ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

        Araç filolarına baca kapağı kesme aparatını da dahil ettiklerini belirten Gültekin, daha yaşanabilir bir Şarkışla için gayretle çalıştıklarını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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