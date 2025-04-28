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        Sivas'ta Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi'nin 40. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Sivas'ta Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi'nin 40. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:19 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:53
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        Sivas'ta Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi'nin 40. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Sivas'ta Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi'nin 40. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kutlama etkinlikleri kapsamında, görsel sanatlar öğretmeni Aysema Yürük ve öğrenciler tarafından hazırlanan "40 Eserle Karma Resim" sergisinin açılışı yapıldı.

        Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ahmet Turan Ulutaş, Hüseyin Özcan ve İbrahim Demir, şube müdürü Mesut Koç, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Okul müdürü Ali Işıkver, yaptığı konuşmada, resim sergisinin açılışına katılanlara teşekkür etti.

        Işıkver, okulun kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin devam edeceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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