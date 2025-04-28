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        Sivas'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

        Sivas'ta şüphelilerin bulunduğu aracı kovalarken hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yunus timindeki 2 polis yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 18:26 Güncelleme: 28.04.2025 - 18:26
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        Sivas'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı
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        Sivas'ta şüphelilerin bulunduğu aracı kovalarken hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yunus timindeki 2 polis yaralandı.

        Motosikletli yunus ekipleri, Kızılırmak Mahallesi Kemaleddin İbni Hümam Caddesi'nde içerisinde şüphelilerin bulunduğu bir aracı durdurmak istedi. Ekipler, sürücünün kaçması üzerine aracı takibe başladı.

        Bu sırada polis memuru F.D'nin kullandığı 58 A 4892 plakalı motosiklet, cadde üzerinde H.H.Ö. yönetimindeki 32 LK 278 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Devrilen motosikletteki polis memurları F.D. ile T.D. yaralandı.

        Kentteki hastanelere kaldırılan yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada kaçan araçtaki şüpheliler ise polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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