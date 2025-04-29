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        Sivas'ta öğrenciler Filistin'e destek amacıyla kermes düzenledi

        Sivas'ta öğrenciler Filistin için yardım kermesi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 16:18 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:22
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        Sivas'ta öğrenciler Filistin'e destek amacıyla kermes düzenledi
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        Sivas'ta öğrenciler Filistin için yardım kermesi düzenledi.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, "Gazze'de Bir Sofra da Sen Kur" sloganıyla Filistinli mazlumlar için yardım kermesi gerçekleştirdi.

        Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katkılarıyla düzenlenen kermese yoğun ilgi gösterildi.

        Yardım kermesine katılan öğrenciler, harçlıklarını da bağışlayarak dayanışma örneği sergiledi.

        Kermes sonunda toplanan 116 bin 660 lira, Okul Müdürü Harun Kaya ve öğretmenler tarafından İl Müftülüğüne götürülerek Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sivas Şubesine teslim edildi.

        TDV Sivas Şube Başkanı ve İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, desteklerinden dolayı okul yönetimine, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür ederek, "Toplanan yardım miktarı, öğrencilerimizin ne kadar duyarlı ve gayretli olduğunu gösteriyor. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz Filistin'deki zulmün son bulmasına vesile olur. Öğrencilerimizi ve ailelerini gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından yürütülen yardım kampanyasının önemine değinen Altunkaya, Filistinli mazlumların her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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