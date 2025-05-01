Şarkışla'dan kısa kısa

Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Harun, Sultan, Büyükyüreğil, Küçükyüreğil ve Demirköprü köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Refiği Mustafa Büyükuçar ve kurum amirlerinin de eşlik ettiği ziyarette, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Öztürk, köylerin genel durumu, ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öztürk, köy halkının taleplerini dinleyerek, çözüm noktasında gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Misafirperverliklerinden dolayı muhtarlara ve vatandaşlara teşekkür eden Öztürk, köylerde yürütülen hizmetlerin daha etkin hale gelmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

- Şarkışla’da eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

Şarkışla'da, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminin değerlendirilmesi amacıyla okul ve kurum müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt başkanlığında düzenlenen toplantıya, kurum, şube ve okul müdürleri katıldı.