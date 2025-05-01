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        Şarkışla'da aile içi iletişim semineri düzenlendi

        Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunda (MYO), 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Aile İçi İletişim: Sessizlik mi? Etkileşim mi?" konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 09:28 Güncelleme: 01.05.2025 - 09:50
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        Şarkışla'da aile içi iletişim semineri düzenlendi
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        Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunda (MYO), 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Aile İçi İletişim: Sessizlik mi? Etkileşim mi?" konulu seminer düzenlendi.

        Aşık Veysel MYO Halkla İlişkiler Bölümü tarafından organize edilen etkinlikte, Doktor Öğretim Üyesi Samet Ünlü aile içi iletişimin önemi hakkında bilgiler verdi.

        Seminerde, sessizliğin aile dinamiklerindeki yeri, etkileşimin derinliği, eş seçimi ve sağlıklı çatışma yönetimi gibi konular ele alındı.

        Programa, Aşık Veysel MYO Müdürü Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

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        Galeri
        Galeri

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