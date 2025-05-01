Şarkışla'da aile içi iletişim semineri düzenlendi

Programa, Aşık Veysel MYO Müdürü Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Seminerde, sessizliğin aile dinamiklerindeki yeri, etkileşimin derinliği, eş seçimi ve sağlıklı çatışma yönetimi gibi konular ele alındı.

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