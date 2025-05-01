Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Öte yandan Türkiye Hentbol Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Hentbol Yarı Final Müsabakaları için Sivas'a gelen Kilis Elbeyli Ortaokulu öğrencileri, kulübü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyunu oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.