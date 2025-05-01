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        Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:09 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:09
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        Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyunu oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Sivasspor yarın İstanbul'a giderek burada yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

        Öte yandan Türkiye Hentbol Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Hentbol Yarı Final Müsabakaları için Sivas'a gelen Kilis Elbeyli Ortaokulu öğrencileri, kulübü ziyaret etti.

        Ziyaret sırasında öğrenciler, futbolcularla tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu, fotoğraf çektirdi.

        Sivasspor ile Galatasaray, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Rams Park'ta karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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