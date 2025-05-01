Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        İç Anadolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Sivas, Niğde, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:08 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        İç Anadolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas, Niğde, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Sivas Ethembey Parkı önünde toplanan sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, arama noktasından geçerek alana alındı.

        Grup, daha sonra sloganlar eşliğinde Mevlana Caddesi'ndeki miting alanına yürüdü.

        Burada gerçekleştirilen kutlamalarda, konuşmaların ardından alanda bulunanlar müzik eşliğinde sağanak altında halay çekti.

        - Niğde

        Niğde'de, HAK-İŞ üyeleri Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda pankart açtı.

        Grup adına konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Kadir Yenel, dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mazlumların yanında olduklarını söyledi.

        "Gazze, Doğu Türkistan ve Arakan'a kadar pek çok coğrafyada insanlar temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakıldı." diyen Yenel, HAK-İŞ'in bütün mağdur ve mazlumlara olan borcunu ödemek için kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğini aktardı.

        - Yozgat

        Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        Bugün 81 ilde meydanlarda olduklarını belirten Zararsız, "Ülkemizin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan, bu uğurda canını siper eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Aynı şekilde, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybeden tüm emekçilerimizi de saygıyla yad ediyor, yaralanan ve meslek hastalığı yaşayan işçi kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Sorunlarımız, önerilerimiz ve taleplerimiz için coşkuyla, inançla meydanlardayız." diye konuştu.

        - Nevşehir

        Nevşehir'de düzenlenen etkinlikte, CHP İl Teşkilatı, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş üyeleri, Borsa Kavşağı'nda toplandı.

        Ellerindeki pankartlarla slogan atarak Diriliş Meydanı'na kadar yürüyen grup, meydandaki konuşmalar ve etkinliklerin ardından dağıldı.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti mensupları, Lise Caddesi'nde sloganlar eşliğinde Cacabey Meydanı'na yürüdü.

        Grup, polis arama noktalarından geçerek meydana alındı.

        Konuşmaların ardından gruptakiler, müzik eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Gergin gece
        Gergin gece
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama

        Benzer Haberler

        Buzağıyı otomobille veterinere götürdüler
        Buzağıyı otomobille veterinere götürdüler
        Buzağıyı otomobiille veterinere götürdüler
        Buzağıyı otomobiille veterinere götürdüler
        Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Şarkışla'da Halk Eğitimi Merkezi kurslar açacak
        Şarkışla'da Halk Eğitimi Merkezi kurslar açacak
        Şarkışla Belediye Başkanı Gültekin, öğrencilerle bir araya geldi
        Şarkışla Belediye Başkanı Gültekin, öğrencilerle bir araya geldi
        Şarkışla'da aile içi iletişim semineri düzenlendi
        Şarkışla'da aile içi iletişim semineri düzenlendi