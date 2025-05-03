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        Şarkışla'da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesin de aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 09:41 Güncelleme: 03.05.2025 - 09:57
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        Şarkışla'da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesin de aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        T.K. (54) yönetimindeki 53 AE 462 plakalı kamyonet, Kayseri-Sivas kara yolu Gürçayır beldesi yakınlarında refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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