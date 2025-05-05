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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 19:17 Güncelleme: 05.05.2025 - 19:21
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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        F.Ş. yönetimindeki 58 AGA 123 plakalı otomobil, Kardeşler Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Y. ve S.Y. yaralandı.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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