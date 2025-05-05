Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5'e 2 pas organizasyonları ve dayanıklılık koşuları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, idmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.
Sivasspor, Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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