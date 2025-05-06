Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Alaaddin Okumuş, Efkan Bekiroğlu, Alex Pritchard ve Rey Manaj ile hasta olan Fode Koita, idmanda yer almadı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda oyun ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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