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        GÜNCELLEME 3 - Sivas'ta iki kardeş evlerinde bıçaklanarak öldürüldü

        Sivas'ta iki kardeş evlerinde bıçaklanarak öldürüldü, zanlı Ankara'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 20:35 Güncelleme: 07.05.2025 - 20:35
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        GÜNCELLEME 3 - Sivas'ta iki kardeş evlerinde bıçaklanarak öldürüldü
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        Sivas'ta iki kardeş evlerinde bıçaklanarak öldürüldü, zanlı Ankara'da yakalandı.

        Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne, çocukları Umutcan (22) ve Melisa Şimşek'i (16) kanlar içinde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        - Elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış halde bulundu

        Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlendi.

        İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da olay yerine gelerek bilgi aldı.

        - Öldürülen kardeşlerden Melisa Şimşek milli kayakçıydı

        Umutcan ve milli kayakçı Melisa Şimşek'in otopsi işlemlerinin tamamlandığı yarın cenazelerinin toprağa verileceği belirtildi.

        Öte yandan, ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında 2020 yılı Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

        Öldürülen kardeşlerden Melisa Şimşek'in Kongre Lisesi 10'uncu sınıfında eğitim gördüğü, ağabeyi Umutcan Şimşek'in ise kentte düğün salonlarında garsonluk yaptığı belirtildi.

        - Olayla ilgili 1 şüpheli Ankara'da yakalandı

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı şekilde apartmana giren 1 şüphelinin bir süre sonra binadan ayrıldığını tespit etti.

        Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde olayı şüpheli H.S’nin (34) gerçekleştirdiğini, sonrasında Ankara’ya gittiğini tespit etti.

        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışan ekipler, cinayet zanlısını gözaltına aldı.

        Sivas Valiliğinin açıklamasında, "İşlemleri sonrası zanlı adli makamlara sevk edilecek olup, cinayetin sebebi çok yönlü olarak araştırılmaktadır. Bu menfur olayda hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Öldürülen çocukların babası Uğur Şimşek'in amcası Fevzi Şimşek (77), gazetecilere, olay sırasında çocukların annesinin Yıldızeli ilçesine bağlı köylerinde olduğunu söyledi.

        Polislerden öğrendiği kadarıyla eve maskeli, şapkalı, eldivenli bir kişinin geldiğini anlatan Şimşek, "Kız evde yalnızmış, ağabeyi sonradan gelmiş, saldırgan ikisini de öldürmüş. Biz böyle duyduk." dedi.

        Çocukların babasının yaklaşık 5 yıldır kayıp olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

        "Onun kahrını çekiyor bu çocuklar. Para alışverişi, alacak verecek meselesi varmış, o yüzden kaçıyordu. O tarihten sonra yakınları televizyona çıktı. Polisler şüpheliyi arıyor, kameradan baktılar. Kim olduğunu bilmiyorum, şüphelendiğimiz biri yok. Çocuklar çok efendiydi, dört dörtlüklerdi. Efendi, nazlı, sakin, anneleri de sakindi. Onlara hiçbir şey diyemem, herhangi bir kötülükleri yoktu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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