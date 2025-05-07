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        Sivas Valiliğinden darp edilen öğrenciyle ilgili açıklama:

        Sivas Valiliği, bir öğrencinin aynı okulda 7 öğrenci tarafından darp edilmesiyle ilgili adli tahkikat başlatıldığını, idareci ve öğretmenler hakkında da idari soruşturma amacıyla müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 20:56 Güncelleme: 07.05.2025 - 20:56
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        Sivas Valiliğinden darp edilen öğrenciyle ilgili açıklama:
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        Sivas Valiliği, bir öğrencinin aynı okulda 7 öğrenci tarafından darp edilmesiyle ilgili adli tahkikat başlatıldığını, idareci ve öğretmenler hakkında da idari soruşturma amacıyla müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile basın-yayın organlarında, kentte bir lise öğrencisinin darp edildiğine dair görüntülerin yayınlanması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

        Açıklamada, söz konusu olayın 25 Nisan tarihinde valiliğe intikal ettiği, konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığının aktarılarak, şunlar kaydedildi:

        "Olayda mağdur öğrencinin yine aynı okulun öğrencileri olan 7 kız öğrenci tarafından darp edildiği ve video kaydına alındığı anlaşılmıştır. Söz konusu olaya karışan öğrenciler hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca sorumluluğu bulunan idareci ve öğretmenler hakkında da idari soruşturma amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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