İki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı Sivas'a getirildi

İki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Ankara'da yakalanan zanlı Sivas'a getirildi.

Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairede dün Umutcan (22) ve milli kayakçı kardeşi Melisa Şimşek'i (16) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve olayın ardından Ankara'ya kaçan zanlı Hüseyin Sönmez (34), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Sivas'a getirildi.

Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sönmez, gazetecilerin cinayeti neden işlediği ve ölen çocukların babasını da öldürdüğü iddiasıyla ilgili sorulara cevap vermedi.

Parmağında bıçak kesiği olduğu görülen Sönmez, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Olay

Sivas'ta dün Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içerisinde bulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.