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        Şarkışla'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:23
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        Şarkışla'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" gerçekleştirildi.

        Doç. Dr. Abdullatif Şener Ortaokulu'nda düzenlenen fuarın açılışını, Kaymakam Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt yaptı.

        Açılışta konuşan Kaymakam Öztürk, öğrencilerle gurur duyduğunu belirterek, fuarın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

        Proje yürütücüsü sosyal bilgiler öğretmeni Zafer Çıta da fuarda günlük yaşamı etkileyen konulara odaklandıklarını ifade ederek, "7 öğretmenimizin rehberliğinde 28 öğrencimizle 14 proje hazırladık."dedi.

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