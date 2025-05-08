Şarkışla'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi

Proje yürütücüsü sosyal bilgiler öğretmeni Zafer Çıta da fuarda günlük yaşamı etkileyen konulara odaklandıklarını ifade ederek, "7 öğretmenimizin rehberliğinde 28 öğrencimizle 14 proje hazırladık."dedi.

Açılışta konuşan Kaymakam Öztürk, öğrencilerle gurur duyduğunu belirterek, fuarın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Doç. Dr. Abdullatif Şener Ortaokulu'nda düzenlenen fuarın açılışını, Kaymakam Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt yaptı.

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