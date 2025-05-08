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        Sivas'ta bir öğrencinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı

        Sivas'ta bir öğrencinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 19:19 Güncelleme: 08.05.2025 - 19:19
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        Sivas'ta bir öğrencinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı
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        Sivas'ta bir öğrencinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde E.T.Ç'nin (15) darbedilmesi ve olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılması üzerine öğrenciler Z.S.B (15), E.N.S. (16), S.İ. (16), Y.T. (15), M.Ü. (15) B.L.A. (16) ve N.D. (15) ile okul dışından olan B.Ç. (19), R.N.D. (17) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.L.A. ve N.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 7 şüpheli "birden fazla kişiyle çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından tutuklandı.

        Sivas Valiliği de dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu olaya karışan kişiler hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adli tahkikat başlatıldığını, sorumluluğu bulunan idareci ve öğretmenler hakkında da idari soruşturma amacıyla müfettiş görevlendirildiğini bildirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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