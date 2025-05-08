Pompalı tüfekle bacağına ateş etti, çıkan saçmalardan kız arkadaşı da yaralandı
Sivas'ta kız arkadaşıyla tartışan kişi, pompalı tüfekle bacağına ateş etti, çıkan saçmaların isabet ettiği kız arkadaşı da yaralandı.
Sivas'ta kız arkadaşıyla tartışan kişi, pompalı tüfekle bacağına ateş etti, çıkan saçmaların isabet ettiği kız arkadaşı da yaralandı.
Akdeğirmen Mahallesi Vali Konağı Sokağı İl Özel İdaresi lojmanlarında yaşayan E.B. ile erkek arkadaşı E.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.
Çıkan tartışma sonucunda E.S. yanında bulunan pompalı tüfekle bacağına ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan E.S. de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan E.B. ve E.S. sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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