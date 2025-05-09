Sivas'ta üniversite öğrencilerine bankacılık sektörü dersi verildi

Banka ve sigorta bölümü öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen derste konuşan Erkenay, bankacılık sektörüyle ilgili güncel bilgiler paylaşarak öğrencilere sektör hakkında bilgi verdi.

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