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        Sivasspor Kulübü 58 yaşında

        Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, kulübün kuruluşunun 58. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 09:53 Güncelleme: 09.05.2025 - 09:53
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        Sivasspor Kulübü 58 yaşında
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        Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, kulübün kuruluşunun 58. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Eken, mesajında, Sivasspor'un kuruluşunun 58. yılının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Bugün sadece bir futbol kulübünün yaşını kutlamadıklarını, bir şehrin hayalini, milletin inancını, geçmişten geleceğe uzanan köklü bir yolculuğu selamladıklarını ifada eden Eken, "58 yıl önce, 1967 yılında Sivas'ta doğan bir sevdanın, zamanla sadece bir spor kulübü değil, aidiyetin, vefanın, mücadele ruhunun ve Anadolu'nun direncinin adıdır Sivasspor." dedi.

        O günlerde belki kısıtlı imkanlarla başlayan yolculuğun bugün Avrupa sahnelerine taşınan, kupalar kaldıran, gönüllere taht kuran bir efsaneye dönüştüğünü dile getiren Eken, şunları kaydetti:

        "Bu başarı öyküsünün içinde nice ter, nice gözyaşı, nice hayal, nice dua var. Bu formaya gönül veren herkesin alın teri, bu arma için atılan her adımda yankılanıyor. Bu büyük camianın bir parçası olmaktan, bu kutlu görevi yürütmekten dolayı büyük bir sorumluluk ve heyecan duyuyorum. Bu özel günde rahmetle andığımız kurucularımıza, kulübümüze emek vermiş tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize, teknik adamlara, futbolcularımıza ve emekçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sivasspor'umuzun değerlerini yaşatarak, daha nice başarıları hep birlikte kucaklayacağımıza inancımız tamdır. Bu büyük sevdanın birleştirici gücüyle, omuz omuza daha nice yıllara, nice zaferlerle dolu yıllar görmek dileğiyle."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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