Sivas'ta öğretmen nefes borusuna yemek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Sivas'ta nefes borusuna yemek parçası kaçan ilkokul öğrencisi, nöbetçi öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Sivas'ta nefes borusuna yemek parçası kaçan ilkokul öğrencisi, nöbetçi öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Okulda öğle yemeği sırasında ikinci sınıf öğrencisi Ertuğrul Kadir Kızılırmak'ın nefes borusuna yemek parçası kaçtı.
Fenalaşan ve koridora koşan öğrenciyi gören nöbetçi öğretmen Cevdet Esen, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı.
Yemek parçasının çıkmasıyla öğrenci rahat nefes almaya başladı.
Öğretmenin öğrenciye Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
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