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        Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 11 Mayıs Pazar günü sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:56 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:57
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        Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 11 Mayıs Pazar günü sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor'un kuruluşunun 58. yıl dönümü dolayısıyla idmandan sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

        Kırmızı-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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