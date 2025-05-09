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        Akıncılar'da öğrenciler çevre temizliği yaptı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde öğrenciler, "Orman Benim" kampanyası kapsamında çevre temizliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:16 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:21
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        Akıncılar'da öğrenciler çevre temizliği yaptı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde öğrenciler, "Orman Benim" kampanyası kapsamında çevre temizliği gerçekleştirdi.

        Akıncılar İlkokulu öğrencileriyle yapılan etkinliğe, Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

        Etkinlikte Kaymakam Türkmen, Belediye Başkanı Sevinç ve kurum amirleri, öğrencilerle okulun bahçesinde çevre temizliği yaptı.

        Program sonunda Suşehri Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere, çevre temizliğiyle ilgili bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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