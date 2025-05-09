Akıncılar'da öğrenciler çevre temizliği yaptı

Program sonunda Suşehri Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere, çevre temizliğiyle ilgili bilgi verildi.

Etkinlikte Kaymakam Türkmen, Belediye Başkanı Sevinç ve kurum amirleri, öğrencilerle okulun bahçesinde çevre temizliği yaptı.

Akıncılar İlkokulu öğrencileriyle yapılan etkinliğe, Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.