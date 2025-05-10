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        MHP Sivas Milletvekili Özyürek, muhtarlarla bir araya geldi

        MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş ilçesinde köy muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 09:38 Güncelleme: 10.05.2025 - 09:40
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        MHP Sivas Milletvekili Özyürek, muhtarlarla bir araya geldi
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        MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş ilçesinde köy muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

        Ulaş Gölü Mesire alanındaki sosyal tesiste köy muhtarlarıyla bulaşan Özyürek, köylerdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı, talepleri dinledi.

        Köylerdeki yaşam kalitesini arttırmak için muhtarlarla her zaman birlik içerisinde çalıştıklarını belirten Özyürek, "Kapımız her zaman muhtarlarımıza açık. Onların sorunlarını gidermek için elimizden geleni yapacağız. Her zaman onların yanında olacağız." dedi.

        Toplantıya, MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, Merkez İlçe Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, Sivas Ülkü Ocakları Başkanı Bahadır Gökmen, Ulaş İlçe Başkanı Burhanettin Durak, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey ve belediye meclis üyeleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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