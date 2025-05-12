Gemerek'te kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi

Gemerek Kaymakamlığı tarafından düzenlenen turnuvaya, Gemerek Kaymakamlığı, Gemerek Belediyesi, Yeniçubuk Cumhuriyet Ortaokulu, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Gemerek MYO, Dr. İsmail Hakkı Oran Ortaokulu, Yeniçubuk Anaokulu, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sızır Orman İşletme Şefliği, Gemerek Müftülüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Gemerek Devlet Hastanesi, Eğerci Ortaokulu, Çepni Belediyesi ve Eğerci Jandarma Komutanlığı takımları katıldı.

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