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        Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:45 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:58
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        Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

        Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.

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