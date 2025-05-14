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        Şarkışla'da elektrikli motosiklet devrildi, 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde plakasız elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 09:17 Güncelleme: 14.05.2025 - 09:17
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        Şarkışla'da elektrikli motosiklet devrildi, 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde plakasız elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        S.K. (51) idaresindeki plakasız ve tescilsiz elektrikli motosiklet, Esentepe Mahallesi Şehit Rıfat Çelik Sokak'ta seyir halindeyken devrildi.

        Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüyle motosiklette bulunan G.K. (47) yaralandı.

        Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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