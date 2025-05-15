Gemerek MYO'da finans konferansı düzenlendi

Konferansa, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferans sonunda Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Gemerek MYO Müdürü Prof. Dr. Selahattin Koç ve MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Nadire Göksu, katılımcılara belge takdim etti.

Cumhuriyet Üniversitesi İşletme Bölümü Doktora Öğrencisi Yusuf Oflaz ve yatırım danışmanı Emre Doğan da sunumlarıyla finansal piyasalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Cumhuriyet Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Şenol, okulda düzenlenen konferansta, finansal piyasalar, piyasa değerleri, küresel piyasalar, pay senedi işlem hacimleri, BİST100 endeksi ve karlılık oranları hakkında bilgiler verdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından "Finansal Gelişmeler Işığında Temel ve Teknik Analiz" konulu konferans gerçekleştirildi.

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