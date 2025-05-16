Gemerek Kaymakamı Koca'nın okul ziyaretleri

Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, ilçedeki bazı okullara ziyarette bulundu.

Atatürk İlkokulu ve Yeniçubuk İlkokulu'nu ziyaret eden Kocak, okullardaki öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Koca, idarecilerden okulların genel durumu hakkında bilgi aldı.

Koca, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.