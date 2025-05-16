Şarkışla'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.
Şarkışla Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışı, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mümin Yılmaz, Gemerek İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Coşkun tarafından gerçekleştirildi.
Açılışta konuşan Gültekin, öğrencilerle gurur duyduğunu belirterek, fuarın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Proje yürütücüsü İngilizce öğretmeni Bilal Özerdinç de fuarda günlük yaşamı etkileyen konulara odaklandıklarını, 10 öğretmenin rehberliğinde 60 öğrenciyle 13 proje hazırladıklarını söyledi.
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