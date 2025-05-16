Şarkışla'da üniversite öğrencileri şehitliği temizledi

Etkinliğe katılan Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Garnizon Şehitliği'nde temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.

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