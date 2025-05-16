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        Şarkışla'da üniversite öğrencileri şehitliği temizledi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Garnizon Şehitliği'nde temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 09:15 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:24
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        Şarkışla'da üniversite öğrencileri şehitliği temizledi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Garnizon Şehitliği'nde temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.

        Şehitlikte mezarların bakımını yapan öğrenciler, çevre temizliği yaparak şehit mezarlarına gül dikti.

        Etkinliğe katılan Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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