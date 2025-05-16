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        Suşehri'nde bisiklet turu düzenlendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 17:32 Güncelleme: 16.05.2025 - 17:38
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        Suşehri'nde bisiklet turu düzenlendi
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

        Suşehri TOKİ Kavşağı'nda başlayan bisiklet turu, Kent Meydanı'nda son buldu.

        Katılımcılara teşekkür eden Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, "Bisiklet turu, hem çevreye duyarlılık hem de gençlerin sporla iç içe büyümesine yönelik önemli bir farkındalık." dedi.

        Bisiklet turunun yapılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür eden Kayaoğlu, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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