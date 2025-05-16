Suşehri'nde bisiklet turu düzenlendi

Bisiklet turunun yapılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür eden Kayaoğlu, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Katılımcılara teşekkür eden Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, "Bisiklet turu, hem çevreye duyarlılık hem de gençlerin sporla iç içe büyümesine yönelik önemli bir farkındalık." dedi.

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