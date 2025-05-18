Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K. tabancayla, Y.K, S.H.U. ve A.K. ise bıçakla yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gökçekler Caddesi'nde İ.K, Y.K. ile S.H.U, A.K. ve M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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