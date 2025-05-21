Eğriçimen Yaylası sarı papatyalarla renklendi

Çam ağaçlarıyla kaplı yayla, yaz aylarında ilçe sakinleri kadar şehir dışından gelen çok sayıda kişiyi de ağırlıyor.

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