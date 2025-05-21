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        Suşehri'nde sağlıklı yaşam için boy ve kilo ölçümü yapıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Aile Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri sağlık taraması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:39 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:43
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        Suşehri'nde sağlıklı yaşam için boy ve kilo ölçümü yapıldı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Aile Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri sağlık taraması yaptı.

        Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında ekipler, ilçe merkezinde kurulan stantta vatandaşların boy ve kilolarını ölçtü.

        Elde edilen veriler doğrultusunda vücut kitle endeksi değerleri fazla çıkan öğrenci ve vatandaşlar, sağlık personelleri tarafından aile sağlığı merkezlerine yönlendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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