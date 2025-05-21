Suşehri'nde sağlıklı yaşam için boy ve kilo ölçümü yapıldı

Elde edilen veriler doğrultusunda vücut kitle endeksi değerleri fazla çıkan öğrenci ve vatandaşlar, sağlık personelleri tarafından aile sağlığı merkezlerine yönlendirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında ekipler, ilçe merkezinde kurulan stantta vatandaşların boy ve kilolarını ölçtü.

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