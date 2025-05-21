Sivas'ta 126 bin 800 makaron ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerince 126 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İl merkezinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 800'ü dolu olmak üzere 126 bin 800 makaron, 4 elektrikli ve 1 manuel sigara sarma makinesi ile 55 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.