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        Sivas'ta traktörden düşen iki kadından biri öldü, diğeri yaralandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörden düşen 2 kadından biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 08:10 Güncelleme: 22.05.2025 - 08:10
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        Sivas'ta traktörden düşen iki kadından biri öldü, diğeri yaralandı
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörden düşen 2 kadından biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

        Sütlüce köyünde A.D'nin (57) kullandığı 28 DE 506 plakalı traktörde bulunan Yeter (57) ve Perihan Demirkan (65), seyir halindeyken yere düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada traktörün altında kalarak ağır yaralanan Yeter Demirkan, Suşehri Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Perihan Demirkan'ın aynı hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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