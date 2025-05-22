Sivas'ta traktörden düşen iki kadından biri öldü, diğeri yaralandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörden düşen 2 kadından biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörden düşen 2 kadından biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Sütlüce köyünde A.D'nin (57) kullandığı 28 DE 506 plakalı traktörde bulunan Yeter (57) ve Perihan Demirkan (65), seyir halindeyken yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada traktörün altında kalarak ağır yaralanan Yeter Demirkan, Suşehri Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Perihan Demirkan'ın aynı hastanedeki tedavisi sürüyor.
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