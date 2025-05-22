Sivas'ta traktörden düşen iki kadından biri öldü, diğeri yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sütlüce köyünde A.D'nin (57) kullandığı 28 DE 506 plakalı traktörde bulunan Yeter (57) ve Perihan Demirkan (65), seyir halindeyken yere düştü.

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