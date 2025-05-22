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        Sivas'tan kısa kısa

        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 10:20 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:20
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        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, esnaf ziyaretinde bulundu.

        İlçede kurulan halk pazarını gezen Sevinç, esnafın sorunlarını dinleyerek, vatandaşlarla sohbet etti.

        Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Sevinç, her zaman yanlarında olduklarını ve sorunların çözümü için çalıştıklarını ifade etti.

        - İl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan, Şarkışla ilçesini ziyaret etti

        Fatih Erdoğan, Şarkışla ilçesinde çeşitli ziyaret ve toplantılar gerçekleştirdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt'u ziyaret eden Erdoğan, ilçe genelindeki eğitim çalışmaları ve projeler hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette birim amirleriyle de görüşen Erdoğan, personelle sohbet etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

        Erdoğan, daha sonra kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Mehmet Emin Tuna Ortaokulu Müdürü Sebahattin Soydan'ın görev yaptığı okula taziye ziyaretinde bulundu.

        Okul idarecileri ve öğretmenlerle görüşen Erdoğan, Soydan’ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

        Erdoğan, Şarkışla’daki okul ve kurum müdürleriyle eğitim değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

        Şarkışla Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, ilçede yürütülen eğitim faaliyetleri ile planlanan projeler ele alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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