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        Şarkışla'da Mesleki Eğitim Tanıtım Festivali düzenlendi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Mesleki Eğitim Tanıtım Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 10:43 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:43
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        Şarkışla'da Mesleki Eğitim Tanıtım Festivali düzenlendi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Mesleki Eğitim Tanıtım Festivali düzenlendi.

        Şarkışla Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan stantlarda savaş mağduru çocuklara da dikkati çekmek amacıyla kuru ekmek ve siyah masa örtüsü kullanıldı.

        Kursiyerlerin yakalarında ise Filistin ve Türk bayrakları yer aldı.

        Stantta ayrıca kimsesiz, öksüz ve yetim çocuklar için hazırlanan hediyelikler de sergilendi.

        Şarkışla Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Gülsüm Karataş, çalışmanın ramazan ayında başladığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Masa örtüsü diktiğimiz dönemde bir yandan da dünyanın birçok yerinde savaş vardı. Biz burada huzur içinde yaşarken, sofralarımızı süslemeyi planlarken savaşta olanları düşünmek bizi derinden etkiledi. Savaşa ve kadına şiddete hayır diyoruz, çocuklar aç kalmasın istiyoruz. Küçük de olsa bir farkındalık oluşturmak istedik."

        Usta öğretici Merve Şimşek ise kimsesiz ve yetim çocuklar için hediyelikler hazırladıklarını kaydetti.

        Şimşek, aynı zamanda Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm amacıyla kalan kumaşları değerlendirerek bebek ve oyuncak kıyafetler diktiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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