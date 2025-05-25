Sivas'ta başına bacadan kopan beton parçası düşen kişi öldü
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde başına evin bacasından kopan beton parçası düşen kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde başına evin bacasından kopan beton parçası düşen kişi hayatını kaybetti.
Mumcuçiftliği köyünde yaşayan Zeki Haral (67), başına evin bacasından kopan beton parçasının düşmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haral, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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