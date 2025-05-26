Hafik'te çocuk festivali düzenlendi
Sivas'ın Hafik ilçesinde çocuk festivali gerçekleştirildi.
Sivas’ın Hafik ilçesinde çocuk festivali gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısı, Hafik Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Hafik Belediyesi 2. Geleneksel Çocuk Sanatlar Kültür Festivali" ilçedeki spor salonunda yapıldı.
Festivalde, kukla sanatçısı Tijen Bıyıklı, Karagöz-Hacivat sanatçısı Görkem Bezci, bubble sanatçısı Melis Bulut ve Gökçe Yavuz'un sunduğu gösteriler ve çeşitli oyunlarla çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.
Festival sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.