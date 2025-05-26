Sivas'ta kömür ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Kardere köyü Yanık Mezrası'ndaki açık kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

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