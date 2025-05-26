Sivas'ta kömür ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Zara ilçesinde kömür ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Zara ilçesinde kömür ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Kardere köyü Yanık Mezrası'ndaki açık kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Patlamada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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