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        Sivas'ta kömür ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Zara ilçesinde kömür ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 19:53 Güncelleme: 26.05.2025 - 19:53
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        Sivas'ta kömür ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Zara ilçesinde kömür ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Kardere köyü Yanık Mezrası'ndaki açık kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Patlamada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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