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        Sivas'ta Yaygın Eğitim Kursları yıl sonu sergisi açıldı

        Sivas'ta, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Yaygın Eğitim Kursları yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:54 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:54
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        Sivas'ta Yaygın Eğitim Kursları yıl sonu sergisi açıldı
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        Sivas'ta, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Yaygın Eğitim Kursları yıl sonu sergisi açıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Sivas Baro Başkanı Fatih Sevim, Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, okul müdürleri, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

        Açılışın ardından stantları gezen Vali Yardımcısı Doğan, Milli Eğitim Müdürü Erdoğan ve protokol üyeleri, kursiyerlerin çalışmalarını inceleyerek, tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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