Sivas'ta Yaygın Eğitim Kursları yıl sonu sergisi açıldı

Açılışın ardından stantları gezen Vali Yardımcısı Doğan, Milli Eğitim Müdürü Erdoğan ve protokol üyeleri, kursiyerlerin çalışmalarını inceleyerek, tebrik etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Sivas Baro Başkanı Fatih Sevim, Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, okul müdürleri, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

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