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        Ulaş'ta kadın kursiyerler yıl sonu sergisi açtı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, hayat boyu öğrenme haftası etkinlikleri kapsamında kadın kursiyerlerce yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 13:14 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:17
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        Ulaş'ta kadın kursiyerler yıl sonu sergisi açtı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, hayat boyu öğrenme haftası etkinlikleri kapsamında kadın kursiyerlerce yıl sonu sergisi açıldı.

        Halk Eğitimi Müdürlüğü ek binasında düzenlenen serginin açılışını, Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, eşi Zeynep Nur Bayram Eskimez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar yaptı.

        Kaymakam Eskimez ve beraberindekiler sergideki ürünleri inceledi.

        Kursların önemli olduğunu belirten Eskimez, "Kurslara katılan kadınlarımız, meslek edinerek maddi imkanlara da kavuşacaklar." dedi.

        Eskimez, kadınların üretici olmasının da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizler de üretime katkı sunmak, kadınlarımızın el becerisi ve meslek edinmesine katkı sağlamak için kurslarımızı düzenliyoruz ve devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun da El Sanatları Teknoloji Nakış Öğretmeni Neslihan Karakaş, Giyim Üretim Teknoloji Öğretmeni Hatice Şahin Arslan ve kursiyerleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

        Açılışa Belediye Başkan Vekili Rahmi Akbulut, ilçe protokolü, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Kuşkaya ve davetliler katıldı.

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