Sivas merkezli yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Sivas merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçuyla ilgili çalışma yaptı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinin kullanımına sunan ve bu hesapları yöneterek para nakline aracılık ettiği değerlendirilen Sivas'ta 12, Ankara, Samsun ve Ordu'da birer şüpheli gözaltına alındı.

Suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyale incelenmek üzere el konulurken, yapılan incelemelerde şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarında yaklaşık 1 milyar 134 milyon lira para hareketliliğinin olduğu tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından 7 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.